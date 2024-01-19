Юрий Лодыгин: если забьём ПАОКу, я буду праздновать как Оздоев — на коленях

Российский вратарь «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин высказался о приезде российских футболистов в чемпионат Греции. Напомним, на данный момент в греческой Суперлиге выступают Магомед-Шапи Сулейманов («Арис») и Магомед Оздоев (ПАОК).

«Во-первых, я очень рад, что в Грецию приезжают российские футболисты. Например, с Аланом Дзагоевым я общался прямо в тот день, когда он ехал подписывать контракт с «Ламией». Мне тогда позвонил агент, который занимался его переходом. Общался с Шапи, с Магой (Магомед Оздоев. — Прим. «Чемпионата»). Ребята радуют, это очень приятно. Только в матчах с «Панатинаикосом» не хотелось бы видеть от них таких выступлений (смеётся). Если мы забьём ПАОКу, я буду праздновать так же, как Оздоев: на коленях, с таким же жестом. Шучу, конечно», — сказал Лодыгин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

В нынешнем сезоне российский голкипер провёл за «Панатинаикос» 11 встреч, в которых пропустил шесть мячей и в семи матчах сыграл «на ноль».

Полностью интервью с Юрием Лодыгиным читайте на «Чемпионате» в 16:00