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Помазун: не удивлён успехами Головина в «Монако». Верил, что во Франции он выстрелит

Помазун: не удивлён успехами Головина в «Монако». Верил, что во Франции он выстрелит
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Вратарь московского ЦСКА Илья Помазун, выступающий на правах аренды в составе екатеринбургского «Урала», высказался об успехах Александра Головина во Франции. По словам Помазуна, он верил, что полузащитник «выстрелит» во Франции.

«В сборной общались, иногда списываемся. Я не удивлён его успехами в «Монако». Ожидал, что во Франции у него всё получится. С Сашей знакомы давно, верил, что выстрелит. Этот сезон у него отличный! Надеюсь, будет продолжать в том же духе, а «Монако» поднимется как можно выше», — сказал Илья Помазун в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Напомним, в нынешнем сезоне Головин является одним из лидеров «Монако». В нынешнем сезоне полузащитник в 16 матчах во всех турнирах забил пять голов и отдал три результативные передачи.

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