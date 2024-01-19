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Вратарь «Панатинаикоса» Лодыгин объяснил приток российских футболистов в чемпионат Греции

Вратарь «Панатинаикоса» Лодыгин объяснил приток российских футболистов в чемпионат Греции
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Экс-голкипер «Зенита» и сборной России, а ныне вратарь «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин объяснил приток российских футболистов в чемпионат Греции.

«Ребята ищут игровую практику. На Кипр не хочется ехать — чемпионат там слабее. А в Греции есть пять-шесть достаточно сильных команд, участвующих в еврокубках. В этом и смысл ехать сюда. Сначала никто не хотел, а сейчас как раз есть возможность поиграть в европейских турнирах. Поэтому россиян становится больше», — сказал Лодыгин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

К «Зениту» Лодыгин присоединился в 2013 году, а покинул клуб в 2019-м. В составе греческого «Панатинаикоса» бывший футболист сборной России играет с начала июня 2022 года.

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