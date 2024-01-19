Юрий Лодыгин: я никогда не ходил к тренеру на разговоры, но прошлым летом пошёл

Экс-голкипер «Зенита» и сборной России, а ныне вратарь «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин рассказал о своей ситуации с игровой практикой в греческом клубе.

«Я переходил сюда как лучший вратарь чемпионата. Амбиции у меня всегда есть и будут до конца карьеры. Я люблю футбол. В тот момент, когда я перешёл, у команды уже был вратарь, с которым она выиграла Кубок. Я ждал. Но шансов, по сути, не получил. Сам тренер потом признавал: «Я должен был дать больше шансов Лодыгину. Он заслуживает играть больше».

Я никогда не заходил к тренеру на разговоры, но прошлым летом пошёл и сказал: «Я пришёл сюда, чтобы играть и помогать». Тренер объяснил, что ему было тяжело выбрать момент, когда поставить меня в состав. И тогда он пообещал давать мне больше играть в новом сезоне – и обещание сдержал. Я набрал около пяти-шести матчей, когда поступило предложение переподписать контракт», — сказал Лодыгин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.