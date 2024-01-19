Лодыгин: думал, Дзагоев перейдёт в «МЮ» или другой топ-клуб — такой был талант!

Российский вратарь «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин высказался о бывшем полузащитнике ЦСКА Алане Дзагоеве.

«Понятно, что физические кондиции в последнее время у него были уже не на высшем уровне, но Алан всё равно мог совершить действие, которого никто не ожидал. А если говорить о всей карьере Дзагоева, то для любого чемпионата он был бы топ-футболистом — такой талант! Может, со мной кто-то не согласится. Но, когда травмы всё время тебя мучают и сдерживают, в психологическом плане устаёшь. Алан терпел, иногда месяцами, когда восстанавливался и снова травмировался.

Это очень тяжело. Мы одного возраста – оба 1990 года. Когда Дзагоев уже играл в Лиге чемпионов, я ещё вообще нигде не играл. Для меня он был талантом, о котором я думал: «Он перейдёт в «Манчестер Юнайтед» или в другой топ-клуб». Очень жаль, что на него навалилось столько травм. Дзагоев мог бы играть в Европе», — сказал Лодыгин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Напомним, 21 ноября Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года. Полузащитник выступал за московский ЦСКА с 2008 по 2022 год, став в составе армейцев трёхкратным чемпионом России. Всего на клубном уровне Алан провёл 435 матчей, забил 89 голов и сделал 95 результативных передач.