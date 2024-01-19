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Радимов рассказал, стоит ли российским игрокам уезжать из РПЛ

Радимов рассказал, стоит ли российским игрокам уезжать из РПЛ
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов рассказал, стоит ли отечественным игрокам уезжать из Российской Премьер-Лиги.

«Должны ли наши ребята уезжать в Европу? Здесь каждый случай индивидуальный. Что значит уезжать? Куда уезжать? Нужно ли уезжать, если есть предложение из топ-5, Португалии, Бельгии или Голландии? Думаю, да, чтобы прогрессировать. Я бы не уехал в Испанию сразу. Я бы поехал в Голландию или Бельгию в хороший клуб, чтобы адаптироваться», — сказал Радимов в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Во время своей профессиональной карьеры Владислав Радимов играл за испанский клуб «Реал Сарагоса». Там он провёл почти пять лет, а в 2001 году перешёл в болгарский «Левски». В 2002 году Радимов вернулся в Россию, подписав контракт с «Крыльями Советов».

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