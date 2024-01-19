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Помазун: очень удивился, когда Итало начал подсказывать на русском языке

Помазун: очень удивился, когда Итало начал подсказывать на русском языке
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Вратарь московского ЦСКА Илья Помазун, выступающий на правах аренды в составе «Урала», высказался об адаптации легионеров в составе екатеринбургского клуба. Он рассказал, что бразильский защитник Итало уже начал подсказывать партнёрам на русском языке.

«Все ребята очень хорошие, говорят по-английски, адаптировались быстро. Я очень удивился, когда в кубковом матче с «Рубином» Итало начал подсказывать на русском языке. Всего полтора месяца прошло, а он уже что-то говорил. Это очень круто! Если просят помочь с русским, помогаю. У них есть переводчик, с которым они занимаются, в блокноты записывают слова, транскрипции. Замечал, что Итало учит русский в самолёте», — сказал Илья Помазун в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

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