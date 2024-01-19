Помазун: я уже вижу Шатова тренером

Вратарь московского ЦСКА Илья Помазун, выступающий на правах аренды в составе екатеринбургского «Урала», высказался о тренерских перспективах Олега Шатова, который на текущих зимних сборах проходит стажировку в штабе Виктора Гончаренко.

«Ещё в мае обсуждали такую возможность. У Олега были проблемы с икроножной мышцей, и он решил попробовать себя в роли тренера. Шатов приезжал к нам на сбор в Сочи и уже готовился к экзаменам. Надеюсь, будет хорошим тренером. Я вижу его на этой должности, потому что у него большой опыт. Он отыграл множество важных матчей как за «Зенит», так и за сборную России. Ему есть что передать», — сказал Илья Помазун в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.