«Питерскими ребятами далеко не доедешь». Радимов — о большом отряде легионеров в «Зените»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о большом количестве легионеров в составе сине-бело-голубых. По его словам, иностранцы стали привлекаться в команду тогда, когда появилось желание успешно выступать в Европе. Радимов считает, что с местными футболистами в составе «Зенит» далеко не уедет.

«Зенит» выглядит бездушным? Отчасти я соглашусь, но и времена другие. Да, раньше костяк русский был. Но уже было то время, когда надо было в Европе греметь, а одними питерскими ты, конечно, далеко не доедешь. Понятно, что, когда свои местные ребята играют, конечно, ты будешь больше сопереживать, даже оспаривать нечего», — сказал Владислав Радимов в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»