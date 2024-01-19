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Известный футболист Артем Дзюба объяснил, почему стал игнорировать журналистов

«Желтуха ради хайпа». Дзюба объяснил, почему бойкотирует журналистов
Артем Дзюба
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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба объяснил, почему стал бойкотировать журналистов. По его мнению, многие представители СМИ устраивают «желтуху ради хайпа». Дзюба заявил, что не желает быть к этому причастным, и призвал журналистов соблюдать принципы и понятия. Напомним, по ходу нынешнего сезона Дзюба неоднократно заявлял о нежелании общаться с представителями СМИ.

«Что нужно сделать журналистам, чтобы я возобновил с ними общение в микст-зоне? Ну вот с вами же я сейчас говорю. Было бы побольше людей, которые действительно занимаются своей профессией, которым интересен сам футбол, сам процесс, интересно раскрывать личности в футболе… Можно ведь говорить о любых темах, но без грязи. А сейчас вокруг футбола столько желтухи ради просмотров и хайпа, и я не считаю правильным в этом участвовать. Должны быть какие‑то принципы и понятия», — приводит слова Артёма Дзюбы «Матч ТВ».

Отметим, что в YouTube выходило комедийное шоу Дзюбы и Леонида Слуцкого «Ну, так нельзя», которое неоднократно критиковали за нецензурную брань. В декабре 2023 года шоу решили закрыть.

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