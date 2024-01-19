«Желтуха ради хайпа». Дзюба объяснил, почему бойкотирует журналистов

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба объяснил, почему стал бойкотировать журналистов. По его мнению, многие представители СМИ устраивают «желтуху ради хайпа». Дзюба заявил, что не желает быть к этому причастным, и призвал журналистов соблюдать принципы и понятия. Напомним, по ходу нынешнего сезона Дзюба неоднократно заявлял о нежелании общаться с представителями СМИ.

«Что нужно сделать журналистам, чтобы я возобновил с ними общение в микст-зоне? Ну вот с вами же я сейчас говорю. Было бы побольше людей, которые действительно занимаются своей профессией, которым интересен сам футбол, сам процесс, интересно раскрывать личности в футболе… Можно ведь говорить о любых темах, но без грязи. А сейчас вокруг футбола столько желтухи ради просмотров и хайпа, и я не считаю правильным в этом участвовать. Должны быть какие‑то принципы и понятия», — приводит слова Артёма Дзюбы «Матч ТВ».

Отметим, что в YouTube выходило комедийное шоу Дзюбы и Леонида Слуцкого «Ну, так нельзя», которое неоднократно критиковали за нецензурную брань. В декабре 2023 года шоу решили закрыть.