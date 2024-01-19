Юрий Лодыгин объяснил, почему продлил контракт с «Панатинаикосом»

Российский вратарь «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин рассказал, почему принял решение о продлении контракта с греческим клубом. Напомним, голкипер переподписал контракт с клубом в октябре 2023 года. Нынешнее соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.

«Я хотел играть в клубе, который борется за чемпионство и может играть в еврокубках. Решил, что нет смысла переходить в какую-то среднюю команду, чтобы потом опять возвращаться в топовую. Рассудил так: я уже там, просто надо чуть-чуть подождать. И я остался. К счастью, пока всё хорошо, я начал играть больше», — сказал Лодыгин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

В составе греческого «Панатинаикоса» бывший футболист сборной России играет с начала июня 2022 года. В нынешнем сезоне Лодыгин провёл за «Панатинаикос» 11 встреч, в которых пропустил шесть мячей и в семи матчах сыграл «на ноль».