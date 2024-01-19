Жирков: «Спартаку» главное не делать глобальных перестановок и не менять полсостава сразу

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита», ЦСКА и сборной России Юрий Жирков поделился мнением о выступлениях московского «Спартака» в нынешнем сезоне.

«Слышал про португа­льцев, которые пришли в спортивный депар­тамент. А если говор­ить о команде, то у них чередовались хор­ошие и провальные матчи. Не было единого целого. Но всё равно при этом «Спартак» претендует на высок­ие места. Вроде сост­ав сильный по именам. Главное — чтобы не было глобальных перестановок и по полсо­става сразу не менял­и, как было в некото­рых клубах раньше. Ни к чему хорошему это не приводило», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Напомним, в этом сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков за 18 матчей чемпионата. «Зенит» располагается на второй строчке, в активе сине-бело-голубых 36 очков за аналогичное количество игр. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за 18 встреч.

40-летний Юрий Жирков завершил профессиональную карьеру футболиста в феврале 2023 года. Жирков успел поиграть за такие команды, как тамбовский «Спартак» (с 2001 по 2003 год), московский ЦСКА (с 2004 по 2009 год), лондонский «Челси» (с 2009 по 2011 год), «Анжи» (2011–2013), московское «Динамо» (2013–2015), санкт-петербургский «Зенит» (2016–2021) и «Химки» (2022). Также Юрий играл в составе сборной России с 2005 по 2021 год.