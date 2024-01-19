Ивич: за 15 лет «Краснодар» многое сделал для собственного развития

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о развитии клуба и стремлении «быков» работать с молодыми футболистами.

«Этот клуб был основан в 2008 году. За 15 лет они сделали очень много, если говорить об организации. Это нельзя описать словами, это нужно видеть. Много сил и средств вкладывается в молодёжную систему и первую команду, прямо сейчас в основе у нас есть четыре-пять игроков, которых выпустила академия клуба. Ещё несколько — в ближайшем резерве. Для самого клуба очень важно развивать молодых футболистов», — приводит слова Ивича HotSport.

«Краснодар» после первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий следом «Зенит» на два очка.