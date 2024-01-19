Амарал: «Спартак» — самый популярный клуб в России

Новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал высказался о своих задачах в московском клубе. Также Амарал назвал «Спартак» самым популярным клубом России.

«Это честь и большая ответственность — быть в таком клубе, как „Спартак“. Это самый популярный клуб России. Я уже работал в „Бенфике“ — народной команде, в которой от тебя всегда ждут победы. Мне комфортно в таких условиях. Моя главная цель здесь — не просто выигрывать титулы. Моя задача — выстроить чёткую систему. Без чёткого плана мы не можем достигнуть финальной цели — титула. Победа может прийти благодаря случайному стечению обстоятельств, но это не будет результатом работы системы», — сказал Амарал в видео на клубном YouTube-канале «Спартака».