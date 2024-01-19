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Томаш Амарал: «Спартаку» надо сократить число игроков в первой команде

Томаш Амарал: «Спартаку» надо сократить число игроков в первой команде
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Новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал считает, что московскому клубу необходимо сократить число футболистов в первой команде.

«Мне нравится состав, который есть у «Спартака», здесь собраны отличные игроки. Я видел, что они играют с сердцем, это очень важно. Страсть — это самое важное в футболе. Играть за «Спартак» — честь, и я увидел, что футболисты понимают и уважают это. Нам нужно показывать более стабильный результат, подниматься выше в турнирной таблице. И я не сомневаюсь, что всё нынешние игроки соответствуют этим целям.

Одна из первых вещей, которую я сказал руководству и могу повторить это вам — нам надо сократить число игроков в первой команде. Нельзя говорить о доверии молодым игрокам и иметь при этом 27 человек в составе, не оставляя места той самой молодёжи. Для этой гибкости нам необходимо освободить позиции. Я не сторонник резких перемен и не хочу, чтобы в одно зимнее или летнее трансферное окно приходили по 10-15 новичков. На мой взгляд, оптимальное количество игроков в команде — 24-25», — сказал Амарал в видео на клубном YouTube-канале «Спартака».

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