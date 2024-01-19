Томаш Амарал рассказал, что хочет привнести в «Спартак»

Новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал, что хочет привнести в московский клуб.

«Я хочу привнести в „Спартак“ чувство единения, чтобы люди идентифицировали себя со стилем игры команды и нашими ценностями. Конечно, титулы — это главное. Я знаю, чего ждут люди. Но мы должны понимать важность пути к ним», — сказал Амарал в видео на клубном YouTube-канале «Спартака».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Гильермо Абаскаля набрала 30 очков за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков. В первом туре после возобновления сезона «Спартак» на выезде встретится с «Зенитом» в начале марта.