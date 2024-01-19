«Ливерпуль» проявляет интерес к защитнику «Боруссии» Мёнхенгладбах Ко Итакуре

Английский «Ливерпуль» заинтересован в приобретении центрального защитника мёнхенгладбахской «Боруссии» Ко Итакуры. Об этом сообщает Sky Germany.

По информации источника, переход японского футболиста может быть осуществлён летом, когда в его контракте с «Боруссией» станет активен пункт выкупа (от € 10 млн до € 15 млн). Также в защитнике заинтересован лондонский «Тоттенхэм».

За «Боруссию» Итакура выступает с лета 2022 года. В нынешнем сезоне японец провёл семь матчей в рамках чемпионата Германии и забил два мяча. Действующий контракт 26-летнего футболиста с немецким клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость японского защитника в € 15 млн.