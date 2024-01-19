Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гвинея — Гамбия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ивич — о гонке за титул: в начале сезона наши амбиции не предполагали этого

Ивич — о гонке за титул: в начале сезона наши амбиции не предполагали этого
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич признался, что в начале сезона-2023/2024 «быки» не предполагали, что будут сражаться за чемпионский титул.

«В начале сезона у нас не было таких амбиций. Мы верили, что можем бороться, мы работали, игроки проявляли огромнейшее желание трудиться, и прямо сейчас мы идём на первом месте в таблице. В целом, это большой успех для такой большой лиги, как РПЛ. Сейчас нам нужно отдохнуть как следует, а затем продолжить работу», — приводит слова Ивича HotSport.

«Краснодар» после первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий следом «Зенит» на два очка. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Ивича сыграют с «Рубином» на домашней арене.

Материалы по теме
Ивич: за 15 лет «Краснодар» многое сделал для собственного развития
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android