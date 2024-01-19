Ивич — о гонке за титул: в начале сезона наши амбиции не предполагали этого

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич признался, что в начале сезона-2023/2024 «быки» не предполагали, что будут сражаться за чемпионский титул.

«В начале сезона у нас не было таких амбиций. Мы верили, что можем бороться, мы работали, игроки проявляли огромнейшее желание трудиться, и прямо сейчас мы идём на первом месте в таблице. В целом, это большой успех для такой большой лиги, как РПЛ. Сейчас нам нужно отдохнуть как следует, а затем продолжить работу», — приводит слова Ивича HotSport.

«Краснодар» после первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий следом «Зенит» на два очка. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Ивича сыграют с «Рубином» на домашней арене.