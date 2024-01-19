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Ещенко — о словах Амарала: молодым футболистам нужно уходить, чтобы получать практику

Ещенко — о словах Амарала: молодым футболистам нужно уходить, чтобы получать практику
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Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал выражение спортивного директора красно-белых про сокращение состава команды.

«В команде 27 человек? Вот именно, зачем такое большое количество футболистов? Просто, чтобы для тренировочного процесса были? Нет. По факту нужно 23-24 футболиста, и всё. В первую очередь нужно уходить молодым футболистам, получать практику, если они мало играют или вообще не играют. Зачем сидеть?

Уйти в аренду и играть. Молодые футболисты должны тренироваться и играть как можно больше. Если они этого не делают, то быстро потеряют свои навыки», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Гильермо Абаскаля набрала 30 очков за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков. В первом туре после возобновления сезона «Спартак» на выезде встретится с «Зенитом» в начале марта.

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