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Форвард «Локомотива» Сулейманов рассказал о несостоявшемся переходе в «Газишехир»

Форвард «Локомотива» Сулейманов рассказал о несостоявшемся переходе в «Газишехир»
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Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов рассказал о несостоявшемся переходе в турецкий «Газишехир». На тот момент форвард выступал за «Пари НН», команда из Турции хотела взять Сулейманова в аренду с правом выкупа.

«Я же очень люблю «Локомотив», в душе мечтал здесь снова оказаться, когда уехал в Нижний. В принципе, вообще не против даже всю карьеру здесь провести. Но тогда большого интереса не было, а тут появилось предложение от «Газишехира». Поиграть в Турции — отличный опыт для каждого. Но «Пари НН» меня не отпустил, а в последний день случилась аренда в «Локомотив».

Естественно, я могу только радоваться возвращению в Черкизово. Если останусь тут до конца карьеры, то точно не расстроюсь», — приводит слова Сулейманова «Матч ТВ».

Напомним, 23-летний Сулейманов является воспитанником академии московского «Локомотива». Летом 2020 года форвард стал игроком «Пари Нижний Новгород». В сентябре 2023 года красно-зелёные взяли Тимура в аренду с правом выкупа при достижении определённых условий. В нынешнем сезоне Сулейманов принял участие в 25 матчах «Локо» во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.

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