Томаш Амарал сравнил «Спартак» и «Бенфику»

Новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал сравнил московский клуб с «Бенфикой», в которой работал ранее на должности главного скаута. По словам функционера, «Спартак» и «Бенфика» во многом похожи, однако он разделяет свой прошлый и нынешний клубы.

«Я могу сказать, что «Бенфика» — это «Спартак» в Португалии. И наоборот. Самый популярный клуб, страстные фанаты. Мне это нравится. Но важно понимать одно. «Спартак» — это «Спартак». «Бенфика» — это «Бенфика». Мы не можем делать здесь те же вещи, что делали в Португалии. Это невозможно. «Спартак» — уникальный, большой клуб, где мы должны думать над собственной стратегией, а не пытаться повторить то, что делали другие. Я уважаю свой опыт, «Бенфика» помогла подготовиться к такому вызову, но теперь я работаю в «Спартаке», и это мой главный приоритет», — приводит слова Амарала официальный сайт «Спартака».