Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гвинея — Гамбия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Томаш Амарал сравнил «Спартак» и «Бенфику»

Томаш Амарал сравнил «Спартак» и «Бенфику»
Аудио-версия:
Комментарии

Новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал сравнил московский клуб с «Бенфикой», в которой работал ранее на должности главного скаута. По словам функционера, «Спартак» и «Бенфика» во многом похожи, однако он разделяет свой прошлый и нынешний клубы.

«Я могу сказать, что «Бенфика» — это «Спартак» в Португалии. И наоборот. Самый популярный клуб, страстные фанаты. Мне это нравится. Но важно понимать одно. «Спартак» — это «Спартак». «Бенфика» — это «Бенфика». Мы не можем делать здесь те же вещи, что делали в Португалии. Это невозможно. «Спартак» — уникальный, большой клуб, где мы должны думать над собственной стратегией, а не пытаться повторить то, что делали другие. Я уважаю свой опыт, «Бенфика» помогла подготовиться к такому вызову, но теперь я работаю в «Спартаке», и это мой главный приоритет», — приводит слова Амарала официальный сайт «Спартака».

Материалы по теме
Томаш Амарал: «Спартаку» надо сократить число игроков в первой команде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android