«Коринтианс» проконсультировался с представителями Мантуана насчёт аренды игрока

Бразильский «Коринтианс» проконсультировался с представителями футболиста «Зенита» Густаво Мантуана насчёт аренды игрока, сообщает Meu Timão.

По информации источника, официальный запрос санкт-петербургскому клубу «Коринтианс» не отправлял, но не исключено, что это случится. Отмечается, что с приходом Артура 22-летний Мантуан увидел усиление конкуренции на своей позиции, что может подтолкнуть его к уходу из «Зенита».

Мантуан является воспитанником «Коринтианса», откуда сначала в качестве аренды перебрался в «Зенит», а летом 2023 года был выкуплен, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 2 млн. Ранее сообщалось, что в хавбеке сине-бело-голубых заинтерсован бразильский «Атлетико Минейро».