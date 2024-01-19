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Данил Круговой тренируется со второй командой «Зенита»

Данил Круговой тренируется со второй командой «Зенита»
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Пресс-служба «Газпром»-Академии опубликовала кадры с тренировки второй команды санкт-петербургского «Зенита», на которых запечатлён защитник Данил Круговой, недавно объявивший о переходе в московский ЦСКА на правах свободного агента летом этого года.

Напомним, 17 января московский ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым. При этом игрок перейдёт в московский клуб только летом 2024 года, так как до тех пор будет действовать его контракт с «Зенитом». Сразу после информации от ЦСКА пресс-служба сине-бело-голубых объявила о ссылке Данила в «Зенит-2».

В общей сложности Круговой сыграл за «Зенит» 105 матчей, в которых отметился двумя мячами и 11 голевыми передачами. Рыночная стоимость игрока составляет € 2 млн.

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