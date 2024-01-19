Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гвинея — Гамбия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Амарал: у «Спартака» должен быть один из лучших в мире скаутских департаментов

Амарал: у «Спартака» должен быть один из лучших в мире скаутских департаментов
Комментарии

Новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал высказался о целях своей работы в московском клубе. Функционер заявил, что у красно-белых должен появиться один из лучших в мире скаутских департаментов.

«У нас должен появиться один из лучших в мире скаутских департаментов. Для меня это очень важно. Моя работа во многом будет зависеть от работы скаутов. А ещё хочу, чтобы люди понимали, что мы начали меняться. Шаг за шагом, но меняемся. И становимся интереснее. Тогда стадион будет лучше заполняться зрителями. Чтобы это происходило, мы должны быть стабильнее в результатах, больше побеждать. А значит, должны быть лучше в каждодневной работе», — приводит слова Томаша Амарала официальный сайт «Спартака».

Материалы по теме
Томаш Амарал: «Спартаку» надо сократить число игроков в первой команде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android