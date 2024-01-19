Амарал: у «Спартака» должен быть один из лучших в мире скаутских департаментов

Новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал высказался о целях своей работы в московском клубе. Функционер заявил, что у красно-белых должен появиться один из лучших в мире скаутских департаментов.

«У нас должен появиться один из лучших в мире скаутских департаментов. Для меня это очень важно. Моя работа во многом будет зависеть от работы скаутов. А ещё хочу, чтобы люди понимали, что мы начали меняться. Шаг за шагом, но меняемся. И становимся интереснее. Тогда стадион будет лучше заполняться зрителями. Чтобы это происходило, мы должны быть стабильнее в результатах, больше побеждать. А значит, должны быть лучше в каждодневной работе», — приводит слова Томаша Амарала официальный сайт «Спартака».