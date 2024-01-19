Игрок «Локомотива» Сулейманов: когда меня вызвал Сёмин, я приехал на сбор с дрожью в ногах

Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов рассказал, как бывший наставник клуба Юрий Сёмин вызвал его на тренировочный сбор с основной командой железнодорожников.

«Когда меня вызвал Юрий Павлович, я приехал на сбор с дрожью в ногах. Выхожу на поле, а там рядом со мной Чорлука, Крыховяк, братья Миранчуки, Федя Смолов, чемпион мира Хёведес, чемпион Европы Эдер… И я не мог никак себе представить, что сейчас буду конкурировать с ними за место в составе, что могу выиграть у них какой-то стык и Юрий Павлович меня возьмёт в команду», — приводит слова Сулейманова «Матч ТВ».

Напомним, 23-летний Сулейманов является воспитанником академии московского «Локомотива». Тимур дебютировал в основном составе железнодорожников в 2019 году, когда команду возглавлял Юрий Сёмин. Летом 2020 года форвард стал игроком «Пари Нижний Новгород». В сентябре 2023 года красно-зелёные взяли Тимура в аренду с правом выкупа при достижении определённых условий. В нынешнем сезоне Сулейманов принял участие в 25 матчах «Локо» во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.