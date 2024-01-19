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Новый спортивный директор «Спартака» Амарал обратился к болельщикам команды

Новый спортивный директор «Спартака» Амарал обратился к болельщикам команды
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Новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал обратился к болельщикам красно-белых. Португальский специалист гарантировал, что в клубе будут работать только профессионалы своего дела, которые смогут выстроить чёткую систему. Также Амарал призвал болельщиков приходить на стадион и поддерживать команду.

«Что могу сказать болельщикам? Я хочу гарантировать им, что в клубе собраны действительно профессиональные люди, которые хотят выстроить понятную и чёткую систему. На это потребуется время. Но мы должны каждый день работать быстро, интенсивно, всегда быть на связи, искренне любить клуб. А ещё важно, чтобы болельщики приходили на стадион, поддерживали нас и создавали правильную среду для игроков. Я уверен, что как одна семья мы станем ещё сильнее и сможем добиться больших успехов», — приводит слова Томаша Амарала официальный сайт «Спартака».

Напомним, до перехода в «Спартак» Амарал работал главным скаутом в лиссабонской «Бенфике». Ранее Томаш заявлял о намерении сократить обойму основной команды красно-белых.

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