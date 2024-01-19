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Жеребьёвка 1/4 Кубка Испании: «Барселона» сыграет с «Атлетиком»

Жеребьёвка 1/4 Кубка Испании: «Барселона» сыграет с «Атлетиком»
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Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Испании сезона-2023/2024. По её итогам сформировались следующие пары:

  • «Сельта» - «Реал Сосьедад»;
  • «Мальорка» - «Жирона»;
  • «Атлетик» - «Барселона»;
  • «Атлетико» Мадрид - «Севилья».

Эти игры будут проходить в формате одноматчевого противостояния.

Фото: Пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации

«Сельта» сыграет с «Реалом Сосьедад» 23 января. «Мальорка» проведёт матч с «Жироной» 24 января. «Барселона» встретится с «Атлетиком» также 24 января. Мадридский «Атлетико» сыграет с «Севильей» 25 января.

В прошлом сезоне победителем Кубка Испании стал мадридский «Реал», который в финале турнира обыграл «Осасуну» со счётом 2:1. В той встрече в составе «сливочных» дубль оформил бразильский вингер Родриго Гоэс. Единственный гол «Осасуны» забил полузащитник Лукас Торро.

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