Жеребьёвка 1/4 Кубка Испании: «Барселона» сыграет с «Атлетиком»

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Испании сезона-2023/2024. По её итогам сформировались следующие пары:

«Сельта» - «Реал Сосьедад»;

«Мальорка» - «Жирона»;

«Атлетик» - «Барселона»;

«Атлетико» Мадрид - «Севилья».

Эти игры будут проходить в формате одноматчевого противостояния.

Фото: Пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации

«Сельта» сыграет с «Реалом Сосьедад» 23 января. «Мальорка» проведёт матч с «Жироной» 24 января. «Барселона» встретится с «Атлетиком» также 24 января. Мадридский «Атлетико» сыграет с «Севильей» 25 января.

В прошлом сезоне победителем Кубка Испании стал мадридский «Реал», который в финале турнира обыграл «Осасуну» со счётом 2:1. В той встрече в составе «сливочных» дубль оформил бразильский вингер Родриго Гоэс. Единственный гол «Осасуны» забил полузащитник Лукас Торро.