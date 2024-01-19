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Махачкалинское «Динамо» продлило контракт с голкипером Волком

Махачкалинское «Динамо» продлило контракт с голкипером Волком
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Голкипер Давид Волк подписал новый контракт с махачкалинским «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Отмечается, что срок нового соглашения вратаря с клубом рассчитан до лета 2026 года.

«Давид стал игроком «Динамо» год назад. Его дебют за клуб пришёлся на стартовый матч нынешнего сезона.

Волк провёл за «Динамо» в Первой лиге 19 игр. На его счету 11 «сухих» матчей в текущем первенстве – лучший на данный момент показатель в лиге», — написано в заявлении клуба.

Махачкалинское «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда Курбана Бердыева набрала 37 очков за 20 матчей. В первом туре после возобновления сезона «Динамо» встретится с саратовским «Соколом» в начале марта.

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