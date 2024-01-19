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РФС отметил 112 лет со дня основания первой национальной футбольной организации в России

РФС отметил 112 лет со дня основания первой национальной футбольной организации в России
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Сегодня, 19 января, исполнилось 112 лет со дня основания первой национальной футбольной организации в стране – Всероссийского футбольного союза. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«19 января 1912 года в Санкт-Петербурге состоялось учредительное собрание, на котором было принято решение об образовании Всероссийского футбольного союза. В том же году ВФС был принят в ФИФА», — написано в заявлении РФС.

Российский футбольный союз был образован 8 февраля 1992 года. РФС был признан ФИФА и стал правопреемником Федерации футбола СССР. С момента формирования РФС президентом стал Вячеслав Колосков. 2 апреля 2005 года на пост президента был избран Виталий Мутко. С 22 февраля 2019 года организацию возглавляет Александр Дюков.

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