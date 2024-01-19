Трабукки вспомнил, как сорвался согласованный переход Тельо из «Барселоны» в «Спартак»

Известный итальянский агент Марко Трабукки рассказал подробности того, почему в 2017 году произошёл срыв трансфера на тот момент вингера «Барселоны» Кристиана Тельо в «Спартак».

«Я много раз рассказывал, как мы осуществляли трансфер Кристиана Тельо из «Барселоны» в «Спартак» (речь про 2017 год. — Прим. «Чемпионата»). Всё было готово, частный самолёт, медосмотр. За день до вылета он узнал, что жена беременна, а она очень боялась рожать в Москве. Её родители не разрешили лететь ей вместе с Тельо в Москву.

Я несколько раз летал в Барселону, разговаривал с агентом. Мы обо всём договорились. Я был посредником между «Спартаком» и «Барселоной», — сказал Трабукки в видео на YouTube-канале «Шмурнов Тайм».

Напомним, на текущий момент Тельо выступает в составе саудовского «Аль-Фатеха».

Тельо является воспитанником «Барселоны» и выступал за взрослую команду каталонского клуба с 2011 по 2017 год. За этот период он принял участие в 86 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и 14 результативными передачами.