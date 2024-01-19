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Томаш Амарал выделил клубы, которые являются примерами правильной системной работы

Томаш Амарал выделил клубы, которые являются примерами правильной системной работы
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Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал ответил, какие клубы являются примерами правильной системной работы.

«Конечно, перед нами есть пример «Манчестер Сити». Это история не только про деньги. Я знаком с рядом людей оттуда. В мире много других богатых клубов. Но в «Сити» смогли создать по-настоящему чёткую систему. Это видно по работе Гвардиолы. На мой взгляд, лучшего тренера в мире. Это видно по игрокам, которых туда приглашают.

А ещё есть «Реал Сосьедад». Очень классный проект. И это касается не только основы. Я видел многие игры их второй команды и даже третьей. Там множество очень талантливых игроков. В скором времени подтянутся новые ребята из академии. Отношусь с большим уважением к системе, которую выстроили в этом клубе», — приводит слова Амарала официальный сайт «Спартака».

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