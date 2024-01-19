Томаш Амарал выделил клубы, которые являются примерами правильной системной работы

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал ответил, какие клубы являются примерами правильной системной работы.

«Конечно, перед нами есть пример «Манчестер Сити». Это история не только про деньги. Я знаком с рядом людей оттуда. В мире много других богатых клубов. Но в «Сити» смогли создать по-настоящему чёткую систему. Это видно по работе Гвардиолы. На мой взгляд, лучшего тренера в мире. Это видно по игрокам, которых туда приглашают.

А ещё есть «Реал Сосьедад». Очень классный проект. И это касается не только основы. Я видел многие игры их второй команды и даже третьей. Там множество очень талантливых игроков. В скором времени подтянутся новые ребята из академии. Отношусь с большим уважением к системе, которую выстроили в этом клубе», — приводит слова Амарала официальный сайт «Спартака».