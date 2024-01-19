Агент Марко Трабукки: футбольная жизнь в России скучная, конфликты дают ей перчинку

Известный итальянский агент Марко Трабукки (на фото слева) поделился мнением о конфликтных взаимоотношениях экс-игрока «Спартака» Дениса Глушакова с бывшим главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.

«Хороший ли человек Денис Глушаков? Очень хороший. Возможно, он не самый идеальный муж (смеётся), но кто мы такие, чтобы эти вопросы обсуждать.

Глушаков был одним из лидеров «Спартака», который не наладил отношения с Каррерой. Даже смешно, что спустя многие года люди об этом вспоминают. У нас в Италии тренеры могут дать пинок футболисту под зад во время матча, и люди забывают об этом через два месяца.

Можно ли было избежать? Наоборот, нужно приветствовать такие истории. Это иногда даёт перчинку в скучную футбольную жизнь в России (смеётся). Жизнь в России не назову скучной, а вот футбольная — скучная», — сказал Трабукки в интервью YouTube-каналу «Шмурнов Тайм».

Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России в сезоне-2016/2017, а также выиграли Суперкубок России в 2017 году. Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.