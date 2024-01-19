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Иван Перишич вернулся в хорватский «Хайдук»

Иван Перишич вернулся в хорватский «Хайдук»
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Нападающий Иван Перишич перешёл в хорватский «Хайдук» на правах аренды из «Тоттенхэма». Об этом сообщил официальный сайт «Хайдука».

«Хайдук» может подтвердить, к удовлетворению всей публики, которая с нетерпением ждала этого момента, что Иван Перишич снова будет носить белую майку под четвёртым номером спустя почти 17 с половиной лет. После большой и чрезвычайно успешной зарубежной карьеры Иван снова возвращается на «Полюд». Перишич перейдёт к «белым» на правах аренды до конца сезона из английского «Тоттенхэма». После окончания аренды в конце июня было согласовано сотрудничество между клубом и нападающим на следующий соревновательный сезон», — написано в заявлении клуба.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 34-летний Иван Перишич провёл пять матчей, в которых оформил одну голевую передачу. Также на его счету одна игра и один ассист в Кубке английской лиги. Перишич является воспитанником «Хайдука». В 17-летнем возрасте из академии хорватского клуба он перешёл во французский «Сошо».

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