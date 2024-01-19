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Марко Трабукки перечислил главные трансферные удачи и промахи в «Спартаке»

Марко Трабукки перечислил главные трансферные удачи и промахи в «Спартаке»
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Агент Марко Трабукки выделил главные трансферные удачи и промахи в московском «Спартаке».

«Главные трансферные удачи в «Спартаке»? Луис Адриано, Джикия, Самедов, Жиго. Учитывая, что они пришли чуть ли не в бесплатные аренды, то ещё Максимович и Пашалич, который до сих пор феерит в Серии А. Они хорошие, возможно, кто-то из неправильно оценил, но нет сомнений, что это игроки выше уровня РПЛ.

Неудачные, учитывая трансферную сумму: Ханни, Петкович не заиграл. Пожалуй, кто-то ещё, сейчас не вспомню», — сказал Трабукки в видео на YouTube-канале «Шмурнов Тайм».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Гильермо Абаскаля набрала 30 очков за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков.

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