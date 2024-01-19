Защитник «Барселоны» Кунде: можно сколько угодно обвинять Хави, но виноваты игроки

Центральный защитник «Барселоны» Жюль Кунде отреагировал на критику главного тренера сине-гранатовых Хави со стороны болельщиков и экспертов. Француз считает, что ответственность за не лучшую игру в текущем сезоне несут футболисты каталонской команды.

«В этом сезоне нам не хватает интенсивности. Можно сколько угодно обвинять тренера в результатах, но прежде всего виноваты сами игроки. Ответственность на нас, ибо мы находимся на поле», — приводит слова Кунде Barcablaugranes.

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Каталонская «Барселона» за 19 туров чемпионата Испании по футболу заработала 41 очко. Подопечные Хави занимают четвёртое место в турнирной таблице.

Напомним, 14 января каталонская «Барселона» проиграла в финале Суперкубка Испании. Сине-гранатовые потерпели поражение от мадридского «Реала» со счётом 1:4. После этого в СМИ появилась информация о том, что главный тренер каталонской команды Хави может лишиться своей должности.