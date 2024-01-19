Гуренко: Фассона отслеживают, «Локомотив» известен в Бразилии, котируется там

Белорусский тренер Сергей Гуренко высказался о вызове защитника «Локомотива» Лукаса Фассона в олимпийскую сборную Бразилии.

«У Фассона есть потенциал, и ему есть куда расти, он ещё молодой. Ничего плохого про него не скажу. Если его вызвали в олимпийскую сборную, то это говорит о том, что в Бразилии его отслеживают. Он стабильно играет в составе, а «Локомотив» известен в Бразилии, котируется там. Через игры Фассон будет набираться опыта.

Центральные защитники сейчас очень котируются, это ликвидный товар, они востребованы на рынке. Так что можно брать таких молодых игроков, раскручивать их и продавать. «Локомотив» в своё время продал Ивановича через полтора года в «Челси», — приводит слова Гуренко Legalbet.

22-летний Лукас Фассон ранее был вызван на сбор сборной Бразилии U23 для подготовки к матчам Предолимпийского турнира КОНМЕБОЛ-2024, который пройдёт в Венесуэле. Бразилия сыграет в группе с Колумбией, Эквадором, Венесуэлой и Боливией.

В текущем сезоне Фассон провёл 22 матча за «Локомотив» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.