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Гладилин: Амарал и Абаскаль — временщики в «Спартаке»

Гладилин: Амарал и Абаскаль — временщики в «Спартаке»
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Бывший футболист Валерий Гладилин высказался о назначении Томаша Амарала на пост спортивного директора «Спартака».

«Человек пришёл всего неделю назад и толком ещё не поработал в команде. Значит, решение по сокращению количества игроков согласовано с тренером. Какая цель этого всего — непонятно. Поскольку мы не знаем, кого именно это решение будет касаться. Спортивный директор, придя в команду, должен назвать цели, задачи. Допустим, стать чемпионами страны или выиграть кубок. Решение этого спортивного директора — это решение по бюджету. Качественные игроки, некачественные — он в них ещё даже не разобрался.

И тренер, и спортивный директор в очень непростой ситуации. Допускаю, что через два-три месяца их может и не быть в «Спартаке». Они скорее временщики», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

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