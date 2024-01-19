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«Интер» — «Лацио»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

«Интер» — «Лацио»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00
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В матче 1/2 финала Суперкубка Италии встретятся миланский «Интер» и римский «Лацио». Команды будут играть на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Маттео Маркетти. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Суперкубок Италии . 1/2 финала
18 января 2024, четверг. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
3 : 0
Фиорентина
Флоренция
1:0 Симеоне – 22'     2:0 Дзербин – 84'     3:0 Дзербин – 86'    

В текущем сезоне команды встречались в матче 16-го тура итальянской Серии А. «Интер» на выезде одержал победу со счётом 2:0. В составе гостей отличились Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам.

В другой полуфинальной паре «Наполи» разгромил «Фиорентину» со счётом 3:0. Встреча состоялась вчера, 18 января. Финальный матч пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в среду, 24 января.

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