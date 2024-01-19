Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гвинея — Гамбия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ахмат» одержал победу в первом матче на сборах, обыграв казахстанский «Елимай»

«Ахмат» одержал победу в первом матче на сборах, обыграв казахстанский «Елимай»
Комментарии

Завершился контрольный матч, в котором встречались грозненский «Ахмат» и казахстанский «Елимай». Команды играли на стадионе спортивного центра «Калиста» в Белеке (Турция). «Ахмат» одержал победу со счётом 1:0.

Победный мяч «Ахмата» в первом тайме забил болгарский полузащитник Светослав Ковачев. Он отличился с передачи Евгения Харина.

«Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда Мирослава Ромащенко набрала 17 очков за 18 матчей. Лидирует «Краснодар», у которого 38 очков. В первом туре после возобновления сезона «Ахмат» дома примет «Урал» в начале марта.

Футбольный клуб «Елимай» из города Семей — победитель Первой лиги национального первенства Казахстана сезона-2023.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android