«Ахмат» одержал победу в первом матче на сборах, обыграв казахстанский «Елимай»

Завершился контрольный матч, в котором встречались грозненский «Ахмат» и казахстанский «Елимай». Команды играли на стадионе спортивного центра «Калиста» в Белеке (Турция). «Ахмат» одержал победу со счётом 1:0.

Победный мяч «Ахмата» в первом тайме забил болгарский полузащитник Светослав Ковачев. Он отличился с передачи Евгения Харина.

«Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда Мирослава Ромащенко набрала 17 очков за 18 матчей. Лидирует «Краснодар», у которого 38 очков. В первом туре после возобновления сезона «Ахмат» дома примет «Урал» в начале марта.

Футбольный клуб «Елимай» из города Семей — победитель Первой лиги национального первенства Казахстана сезона-2023.