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Хосеп Гвардиола — лучший тренер года по версии Globe Soccer Awards

Хосеп Гвардиола — лучший тренер года по версии Globe Soccer Awards
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Испанский специалист Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити», стал лучшим тренером 2023 года по версии Globe Soccer Awards. Об этом сообщает пресс-служба премии.

На награду лучшему тренеру по версии Globe Soccer Awards в этом году, помимо Гвардиолы, претендовали: Карло Анчелотти («Реал» Мадрид), Микель Артета («Арсенал»), Симоне Индзаги («Интер»), Марсель Коллер («Аль-Ахли» Каир), Лионель Скалони (сборная Аргентины), Лучано Спаллетти (сборная Италии), Хави («Барселона»).

Ранее стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) объявила рулевого «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу лучшим тренером 2023 года. Испанский специалист в прошлом сезоне привёл «горожан» к победе сразу в трёх турнирах — Лиге чемпионов, английской Премьер-лиге и Кубке Англии.

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