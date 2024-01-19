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Обладательница «ЗМ» Бонмати — лучшая футболистка 2023 года по версии Globe Soccer Awards

Полузащитница «Барселоны» и сборной Испании Айтана Бонмати признана лучшей футболисткой 2023 года по версии Globe Soccer Awards.

Конкурентками Бонмати на победу в этой номинации стали: Линда Кайседо («Реал» Мадрид), Ольга Кармона («Реал» Мадрид), Дебинья («Канзас-Сити»), Мэри Ирпс («Манчестер Юнайтед»), Аманда Илестедт («Арсенал»), Сэм Керр («Челси»), Асисат Ошоала («Барселона»), Фридолина Рольфё («Барселона»), Джорджия Стэнуэй («Бавария»)

Напомним, по итогам минувшего года Бонмати выиграла награду «Золотой мяч», а также была признана лучшей футболисткой 2023 года по версии ФИФА.

В 2023 году Бонмати выиграла чемпионат Испании, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, чемпионат мира.

Эта церемония организуется Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов. Победители в различных номинациях определяются путём голосования. В 2022 году лучшей футболисткой года по версии Globe Soccer Awards была признана полузащитница «Барселоны» Алексия Путельяс.