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«Манчестер Сити» признан лучшим клубом 2023 года по версии Globe Soccer Awards

«Манчестер Сити» признан лучшим клубом 2023 года по версии Globe Soccer Awards
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Английский «Манчестер Сити» получил премию Globe Soccer Awards как лучший клуб 2023 года. Об этом сообщил Globe Soccer Awards в социальной сети Х (ранее Twitter).

В сезоне-2022/2023 «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, а также выиграл Кубок Англии. Кроме того, «горожане» стали победителями Лиги чемпионов УЕФА. В финале «Манчестер Сити» обыграл итальянский «Интер» со счётом 1:0. В декабре 2023 года «Манчестер Сити» выиграл клубный чемпионат мира, который проходил в Саудовской Аравии. В финале подопечные Хосепа Гвардиолы разгромили бразильский «Флуминенсе» со счётом 4:0.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 43 очка за 20 матчей. Лидирует «Ливерпуль» (45).

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