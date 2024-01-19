«Манчестер Сити» признан лучшим клубом 2023 года по версии Globe Soccer Awards

Английский «Манчестер Сити» получил премию Globe Soccer Awards как лучший клуб 2023 года. Об этом сообщил Globe Soccer Awards в социальной сети Х (ранее Twitter).

В сезоне-2022/2023 «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, а также выиграл Кубок Англии. Кроме того, «горожане» стали победителями Лиги чемпионов УЕФА. В финале «Манчестер Сити» обыграл итальянский «Интер» со счётом 1:0. В декабре 2023 года «Манчестер Сити» выиграл клубный чемпионат мира, который проходил в Саудовской Аравии. В финале подопечные Хосепа Гвардиолы разгромили бразильский «Флуминенсе» со счётом 4:0.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 43 очка за 20 матчей. Лидирует «Ливерпуль» (45).