«Факел» уступил узбекистанскому «Насафу» во втором матче на сборах

Завершился контрольный матч, в котором встречались воронежский «Факел» и узбекистанский «Насаф». Команды играли в Турции. «Насаф» одержал победу со счётом 2:1.

В составе воронежцев на 17-й минуте отличился защитник Сергей Брызгалов.

Состав «Факела» на первый тайм: Гудиев, Мастерной, Брызгалов, Божин, Калинин, Альшин, Мендель, Якимов, Магаль, Моцпан, Аппаев.

Состав «Факела» на второй тайм: Беленов, Черов, Сенхаджи, Суслов, Поярков, Квеквескири, Селе, Багателия (на просмотре), Ковалёв (на просмотре), Багамаев, Максимов.

«Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Ташуева набрала 21 очко за 18 матчей. Лидирует «Краснодар», у которого 38 очков.