«Наступил период небольшого опустошения». Михаил Кержаков — о результатах «Зенита»

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о результатах команды в первой части сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги. Вратарь ответил на вопрос о причинах того, что «Зенит» находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Напомним, сине-бело-голубые выиграли Российскую Премьер-Лигу пять раз подряд.

«Необычно ли закончить первую часть сезона на втором месте? Если вспомнить предыдущие пять лет, конечно, непривычно оказаться в роли догоняющих. Но когда‑то такое должно было случиться. Сохранившаяся интрига — это для болельщиков плюс. Нам же, конечно, хочется вернуться на первое место. И мы к этому идём. Уверен, всё получится. Главная причина? Ушёл ряд игроков, пришли новички. Перестановки заняли определённое количество времени. Ещё, думаю, свою роль сыграл эмоциональный фактор. Может быть, и основную.

Насыщенность победами? Так нельзя говорить. Равнодушных к результатам в команде нет. Скорее, речь о некотором опустошении. Всё‑таки была эта вершина — пять чемпионств подряд и вторая звезда на эмблеме. Для её достижения мы все саккумулировали. А потом наступил период небольшого опустошения», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 36 очков за 18 матчей. Лидирует «Краснодар», у которого 38 очков.