Михаил Кержаков: обязательно посмотрю «Слово пацана», когда волна хайпа сойдёт

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о популярном сериале «Слово пацана».

«Смотрел ли? Обязательно посмотрю, когда волна хайпа сойдёт. Уверен, что это качественный сериал. Мои знакомые подтверждают. Но когда все, как в данном случае, только об этом и говорят, это вызывает у меня негатив. А через такое ощущение смотреть не хочу. И потом, немало смотрел про казанский феномен, поэтому плюс‑минус понимаю, о чём там речь», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 36-летний Михаил Кержаков провёл 13 матчей. Также на счету голкипера одна игра в Фонбет Кубке России.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 36 очков за 18 матчей. Лидирует «Краснодар», у которого 38 очков.