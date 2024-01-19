«Интер» — «Лацио»: Тюрам открыл счёт на 17-й минуте

В эти минуты проходит матч 1/2 финала Суперкубка Италии, в котором встречаются миланский «Интер» и римский «Лацио». Команды играют на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Маттео Маркетти. «Интер» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 17-й минуте отличился нападающий «Интера» Маркус Тюрам. Он замкнул прострел с левого фланга.

В другой полуфинальной паре Суперкубка Италии «Наполи» разгромил «Фиорентину» со счётом 3:0. Встреча состоялась вчера, 18 января. Финальный матч пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в среду, 24 января.

«Интер» является действующим обладателем Суперкубка Италии.