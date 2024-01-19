Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Депортиво Алавес — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: «Ростов» арендует ивуарийского защитника с правом выкупа

Источник: «Ростов» арендует ивуарийского защитника с правом выкупа
Комментарии

«Ростов» договорился об аренде защитника болгарского клуба «Арда Кырджали» Умара Сако. Об этом сообщил «РБ Спорт».

Отмечается, что срок арендного соглашения будет рассчитан до завершения текущего сезона. По информации источника, в сделку будет включён пункт о возможном выкупе прав на игрока.

В текущем сезоне Первой лиги Болгарии 27-летний Умар Сако провел 20 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. На счету футболиста есть одна игра за сборную Кот-д'Ивуара в 2019 году.

«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Валерия Карпина набрала 21 очко за 18 матчей. Лидирует «Краснодар», у которого 38 очков. В 19-м туре «Ростов» встретится с «Крыльями Советов».

Материалы по теме
Сразу два мощных трансфера в РПЛ! Первый — из «Зенита» в ЦСКА, а второй — в Европу! LIVE
Live
Сразу два мощных трансфера в РПЛ! Первый — из «Зенита» в ЦСКА, а второй — в Европу! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android