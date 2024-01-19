Источник: «Ростов» арендует ивуарийского защитника с правом выкупа

«Ростов» договорился об аренде защитника болгарского клуба «Арда Кырджали» Умара Сако. Об этом сообщил «РБ Спорт».

Отмечается, что срок арендного соглашения будет рассчитан до завершения текущего сезона. По информации источника, в сделку будет включён пункт о возможном выкупе прав на игрока.

В текущем сезоне Первой лиги Болгарии 27-летний Умар Сако провел 20 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. На счету футболиста есть одна игра за сборную Кот-д'Ивуара в 2019 году.

«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Валерия Карпина набрала 21 очко за 18 матчей. Лидирует «Краснодар», у которого 38 очков. В 19-м туре «Ростов» встретится с «Крыльями Советов».