Холанд: надеюсь очень скоро вернуться, мне надоело не играть!

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал новость о том, что он стал лучшим футболистом 2023 года по версии Globe Soccer Award.

«Манчестер Сити» — фантастический клуб, мне очень нравится здесь находиться. Надеюсь очень скоро вернуться после травмы, мне надоело не играть!» — приводит слова форварда журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Сегодня, 19 января, стало известно, что нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал лучшим футболистом 2023 года по версии Globe Soccer Award. В гонке за эту награду норвежец опередил таких звёздных игроков, как Килиан Мбаппе («ПСЖ» и сборная Франции), Лионель Месси («Интер Майами» и сборная Аргентины) и Криштиану Роналду («Аль-Наср» и сборная Португалии).

Напомним, с 9 декабря Холанд не играет из-за травмы ноги. В этом сезоне он принял участие в 15 матчах АПЛ, забив 14 голов.