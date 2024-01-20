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Гонсалу Гедеш перешёл в команду Ла Лиги на правах аренды

Нападающий сборной Португалии Гонсалу Гедеш, принадлежащий «Вулверхэмптону», перешёл в «Вильярреал». Об этом сообщает пресс-служба испанской команды.

«Вильярреал» взял Гедеша в аренду. Он будет выступать в клубе Примеры до июня текущего года.

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Отметим, что первую часть нынешнего сезона Гонсалу также провёл за пределами «Вулверхэмптона». Португальский игрок на правах аренды выступал за «Бенфику». В составе лиссабонцев он в общей сложности принял участие в 14 матчах, записав на свой счёт две результативные передачи.

Напомним, действующее трудовое соглашение Гонсалу Гедеша с «Вулверхэмптоном» рассчитано до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего из Португалии в € 18 млн.