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Джон Терри оценил шансы сборной Англии на победу в чемпионате Европы 2024 года

Джон Терри оценил шансы сборной Англии на победу в чемпионате Европы 2024 года
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Легенда и экс-капитан лондонского «Челси» Джон Терри оценил шансы сборной Англии на победу в чемпионате Европы 2024 года.

«Возможно, такой сильной команды у нас не было 30 лет. У игроков хорошая связь, они поддерживают друг друга. В команде хорошее сочетание сильных и опытных игроков», – приводит слова Терри Sky Sport Italia.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

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